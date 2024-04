Confira o resultado do Lotofácil 3091: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Após festival de vencedores do último sábado, a Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira prometendo pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio de R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa Econômica de São Paulo.

ANÚNCIO

Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta segunda-feira, 29 de abril:

02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25

FESTIVAL DE GANHADORES

Em detrimento às loterias que tem um vencedor vez ou outra, a Lotofácil premiou no sorteio do último sábado nada menos do que sete apostadores que acertaram as dezenas sorteadas. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Amargosa (BA), Aracaju (SE), União Paulista (SP), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Cambé (PR) e Curitiba (PR).

Recomendados

Cada um dos sete sortudos vai engordar suas respectivas contas bancárias com um prêmio de R$ 672.455,24. Também foram premiadas as apostas que acertaram somente 14 números, 663 no total, e cada um delas ganhou R$ 995,78.

Acumulada, Quina paga hoje R$ 2,4 milhão

Ao contrário da Quina, que premiou sete no sábado, a Quina não saiu para nenhum apostador e continua acumulada. Para o sorteio desta segunda-feira (29), a loteria promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas o prêmio de R4 2,4 milhão.

Confira os números da Quina para esta segunda-feira: