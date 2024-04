A Apple surpreende com o anúncio de um evento chamado ‘Let Loose’

Let Loose

A Apple surpreende seus seguidores com um anúncio repentino, publicado em suas redes sociais. O gigante de Cupertino convida toda a sua comunidade para um evento virtual nesta terça-feira, 7 de maio (daqui a duas semanas) em que fará um importante lançamento.

É muito cedo para o iPhone, isso provavelmente chegará no final deste ano, então podem descartar isso. A imagem que aparece como promoção do evento é um jogo de cores e formas que complementam a maçã mordida, logotipo característico da Apple.

Dentro dessas formas está claramente uma mão segurando um Apple Pencil. Portanto, é muito provável que, para este evento chamado 'Let Loose', a equipe de Cupertino apresente uma nova geração de iPads.

Os especialistas do The Verge estão tentando decifrar os anúncios e estão considerando duas opções: A primeira é que eles apresentem os iPad Pros OLED, já que este dispositivo tem sido mencionado na mídia que cobre fontes de tecnologia desde o início de 2024. No entanto, também é possível que sejam lançados definitivamente os iPad Air, que pela primeira vez viriam em dois tamanhos.

Obviamente, a Apple não vai dedicar toda uma apresentação a uma geração de dispositivos. O mais provável é que acompanhem os lançamentos dessas famílias de iPads com acessórios, como uma nova Apple Pencil (protagonista da imagem) e acessórios do Magic Keyboard para melhorar a experiência dos tablets e aproximá-los mais do que seria um notebook.

Tamanhos do iPad Air

As agendas indicam que a Apple possivelmente revelará o mistério dos tamanhos do iPad Air, anunciando que agora virão em versões de 11 e 12,9 polegadas para aproximá-los do iPad Pro atual.

Não nos esqueçamos de que os novos processadores M2 podem ser incorporados à família do iPad Air dentro dos anúncios.