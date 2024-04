Mais um homem negro morre asfixiado durante ação truculenta da polícia nos Estados Unidos: “Não consigo respirar”

Em 2020, George Floyd, de 46 anos, morreu ao ser imobilizado durante uma ação policial nos Estados Unidos e uma onda de protesto varreu o mundo usando a frase “I can´t breathe”, últimas palavras ditas pelo americano negro que tinha o joelho do policial pressionando sua nuca, como protesto.

No último dia 18 de abril, mais um homem negro morre pelo excesso de violência policial, desta vez na cidade de Ohio, nos EUA, repetindo a mesma frase durante aos agentes de segurança que o algemavam . Frank Tyson, de 53 anos, é imobilizado no chão e o policial coloca o joelho contra seu pescoço, enquanto ele repete: “Eu não consigo respirar”.

As imagens das câmeras de segurança dos policiais foram divulgadas somente nesta quinta-feira e mostram a vítima agonizando sob o peso do corpo do policial. Nas imagens, é possível ouvir Tyson dizer que os policiais estavam tentando matá-lo.

Após imobilizar o homem, de acordo com o canal de TV CBS, os policiais conversam em tom de brincadeira com outras pessoas no local, até que um deles pergunta se Tyson tinha se acalmado. “Ele deve ter desmaiado”, afirma.

Mas após alguns minutos eles notam que Tyson não está respirando e pedem que chamem uma equipe médica porque ele não tem pulso. De acordo com a TV, os policiais chegaram a fazer uma massagem cardíaca para tentar reanimá-lo e ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu menos de uma hora após dar entrada.

Mais um caso

Outro caso de homem negro morto pela polícia que ganhou destaque nos jornais de todo o mundo foi a morte de Eric Garner, em 2014, preso por suspeita de venda ilegal de cigarros, e morto enquanto era imobilizado pelos agentes, apesar de repetir diversas vezes que não estava conseguindo respirar.