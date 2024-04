Mulher tira a roupa no aeroporto e pede aos guardas para fazerem com ela sexo: surto psicótico?

Preocupação tem sido causada por um vídeo que começou a circular há uma semana, onde uma jovem se despe em um aeroporto, pedindo que alguns dos guardas ou outros homens presentes ali tivessem relações sexuais com ela.

A mulher despiu-se e começou a gritar, na verdade, tentou tocar nos genitais de um dos guardas que tentou controlá-la. Claramente tudo indica que estava sob a influência de drogas.

Este vídeo foi compartilhado por Wall Street Wolverine, onde, de acordo com os antecedentes, os eventos aconteceram no aeroporto da Jamaica, diante dos olhares de milhares de viajantes que estavam esperando para despachar suas malas no balcão.

Recomendados

No registro, vê-se que a mulher começou a despir-se, ficando sem roupa da cintura para baixo e com um sutiã pela metade.

Mulher se despe em aeroporto Captura de tela

"Mais do que ser um sinônimo de riso, deveria ser um sinônimo de preocupação; é triste ver até onde uma pessoa pode chegar por causa das drogas. Preocupante isso", escreveu um internauta nas redes sociais, iniciando um debate sobre os danos das drogas.

Outro usuário afirmou que "é um surto psicótico" e ninguém aqui pode dizer a causa, os primeiros que não podem dizer a causa são aqueles que não são médicos, e os segundos que não podem dizer que a causa é uma droga somos nós, os próprios médicos, pois apenas por um vídeo não se pode saber!

Não é a primeira vez que uma mulher pede sexo no aeroporto

Em 2020, em um voo entre Manchester e Abu Dhabi, tornou-se um verdadeiro pesadelo depois que uma mulher causou caos no interior do avião.

A jovem, com apenas 20 anos, agrediu, insultou e até mesmo chegou a pedir sexo aos outros passageiros.

Ao chegar ao avião, já mostrava sinais de embriaguez, mordeu e deu uma cabeçada em uma das pessoas que tentava acalmá-la.