Pampa, campeão brasileiro de vôlei, é internado em SP para tratar câncer

André Felippe Falbo Ferreira, de 59 anos, o campeão olímpico da Seleção Brasileira de Vôlei de 1992 que ficou conhecido como ‘Pampa’, foi internado nesta sexta-feira no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratar de um câncer no sistema linfático.

Pampa estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e foi transferido após piora no estado de saúde.

O ex-jogador de vôlei foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin (câncer no sistema linfático) e foi internado no começo de março após complicações respiratórias em reação ao tratamento de quimioterapia. Pampa foi entubado, mas seu estado de saúde só deteriorou desde então e os médicos sugeriram que ele fosse transferido para um hospital especializado no tratamento de câncer, em São Paulo.

A família disse que o estado de saúde de Pampa é grave, mas estável, e que ele passará por uma série de exames antes de definir qual tratamento será adotado.

O hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo disse que não vai comentar o caso. “A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que, em respeito à ética e ao sigilo médico, a instituição não comenta publicamente qualquer caso envolvendo clientes de seus serviços de saúde”, informa o comunicado.

Pampa foi um dos jogadores que trouxeram o ouro olímpico para o Brasil nos Jogos de Barcelona, na Espanha, em 1992. Desde que se aposentou do esporte passou a dedicar-se à vida política.