Lotofácil sai para apostadores de São Paulo e Paraná

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira, uma de Umuarama, no Paraná, e outra de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os sortudos que acertaram as quinze dezenas da loteria vão levar para casa, cada um, R$ 595.123,79.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira:

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 números. Foram 390 apostas e cada uma delas vai levar para casa R$ 914,16; foram premiados ainda 11.682 apostas que acertaram apenas 13 números, com prêmios individuais de R$ 30.

A loteria retoma neste sábado seu sorteio diário com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa. As apostas devem ser feitas até o encerramento das casas lotéricas, às 19h, ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Sorteio de hoje da Quina paga R$ 46 milhões

A Quina continua com seu prêmio acumulado e para o sorteio deste sábado promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 46 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até o encerramento do horário de apostas das casas lotéricas. O sorteio ocorre a partir das 20h.