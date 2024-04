Após quatro dias de espera, Tio Paulo será enterrado no Rio de Janeiro

Após quatro dias da constatação da morte, o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, o “Tio Paulo”, como ficou conhecido, Serpa enterrado no Cemitério do Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com notícia do G1.

Até esta quinta-feira, o corpo aguardava no IML (Instituto Médico Legal) que a família trouxesse os documentos para a liberação e preparação do enterro. A família alegou que não tinha dinheiro para o serviço funerário e pediu que a prefeitura fizesse o ‘enterro social’, pago pela administração pública.

Enquanto isso, sua sobrinha Érika de Souza Vieira Nunes , que foi presa tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, aguarda presa que a Justiça analise o habeas corpus impetrado pelos advogados pedindo que ela aguarde as investigações em liberdade.

No pedido, os advogados defendem que ela permanece presa por ‘um clamor público’. “Não existem mais fundamentos para a manutenção da prisão, uma vez que os indícios se baseiam apenas em um clamor público de que Érika havia levado um cadáver até o banco para tentar aplicar um golpe do empréstimo, o que não é verdade”, defende a ação.

ENTENDA O CASO

Um vídeo feito por funcionários de um banco em Bangu, na zona oeste do Rio, mostra a sobrinha do Tio Paulo com ele em uma cadeira de rodas tentando liberar um empréstimo de R$ 17 mil. Nas imagens, Paulo não se move ou reage e em um determinado momento sua cabeça cai pra trás, deixando claro que ele não está consciente.

O SAMU é acionado e os paramédicos descobrem que Tio Paulo já estava morto, e pelos sinais do cadáver, há pelo menos duas horas. Os indícios levantados pelo IML também mostram que o idoso não morreu sentado, dificultando a defesa da sobrinha, que diz que ele morreu no local.

O caso segue sendo investigado e a polícia quer saber se Erika esteve em outros bancos na tentativa de conseguir empréstimo em nome do Tio Paulo.