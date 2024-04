Vídeo mostra momento em que noiva caiu em piscina em festa de casamento; ela não resistiu

Elisangela Gazano, de 39 anos, morreu após cair em piscina durante festa do próprio casamento, em Limeira, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que Elisangela Gazano dos Santos Soares, de 39 anos, caiu na piscina de uma chácara, em Limeira, no interior de São Paulo. A vítima celebrava o próprio casamento e o aniversário de uma filha, quando houve o acidente. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Assista abaixo (ATENÇÃO: imagens fortes):

Vídeo mostra o exato momento em que noiva que morreu na festa do próprio casamento cai na piscina. As imagens de câmeras de segurança mostram que Elisângela está na beira da piscina quando cai na parte rasa. Ela é logo socorrida e chega a andar após sair da piscina, mas depois… pic.twitter.com/Wx5g0ECgRL — O Tempo (@otempo) April 18, 2024

O caso aconteceu na noite do último sábado (13). De acordo com o boletim de ocorrência, Elisangela tinha se casado horas antes da festa e seguiu para a comemoração na chácara, que fica no bairro Pires de Baixo. Testemunhas contaram que ela dançava nas proximidades da piscina, quando se desequilibrou e caiu na água.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Os socorristas levaram a mulher com sinais de afogamento ao Hospital Humanitária, mas ela faleceu logo após dar entrada na unidade.

A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e informou que as imagens foram anexadas ao inquérito. Por enquanto, são apuradas as hipóteses de que ela sofreu um mal súbito após cair na água ou tenha sofrido traumatismo craniano, pois tinha sinais de uma pancada na cabeça quando foi socorrida.

O corpo de Elisangela passou por necropsia e a polícia aguarda a conclusão sobre as causas da morte.

Elisangela Gazano, de 39 anos, postou foto do casamento horas antes de morrer afogada em festa, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

Casamento horas antes

Horas antes, Elisangela fez postagens nas redes sociais mostrando seu casamento no civil. Ela apareceu vestida de branco, ao lado do marido, em frente ao celebrante da cerimônia. Nos comentários da publicação, muita gente parabenizava o casal pela união. “Te desejo toda felicidade do céus para tua vida. Um abraço para meu cunhado”, escreveu uma irmã da vítima.

Logo depois da tragédia, a postagem passou a receber mensagens de luto. “Nem dá para acreditar que ela se foi, pessoa boa, educada e amorosa. Descanse em paz”, escreveu uma amiga. “Ela tinha fobia de água, pessoal. Tiraram logo mas ela deu parada cardiorrespiratória e não resistiu”, comentou um outro seguidor.