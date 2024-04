Fim de semana será de sol e temperaturas amenas em São Paulo

A frente fria que atravessa o estado de São Paulo e derrubou a temperatura ainda se faz sentir nesta sexta-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), mas para o final de semana o paulistano pode esperar dias de sol e um pouco mais quentes.

Nesta sexta-feira, o paulistano amanheceu com o dia mais frio, com mínima registrada de 14º C, mas a máxima prevista é de 22ºC, mesmo com o sol brilhando durante todo o dia.

No sábado, o dia também deve começar mais frio, na casa dos 15º C, e também deve ter o sol brilhando forte durante o dia. A máxima prevista deve atingir os 25ºC. NO domingo, a madrugada continua fria, na casa dos 15º C, mas a máxima já sobe mais e durante a tarde os termômetros podem chegar a 27º C. Não há previsão de chuva no final de semana em São Paulo, segundo o CGE.

A partir de segunda-feira, os termômetros começam a subir e se aproximar dos 30º C e devem permanecer durante a semana, até a chegada de uma nova frente de massa polar. Segundo os meteorologistas, é comum essa grande variação de amplitude térmica nos meses de outono, com dias mais quentes e outros bem frios.

RECORDE DE FRIO

A massa de ar frio que cruzou o país derrubou a temperatura em vários estados do país, com capitais registrando recordes de frio no ano.

Em Porto Alegre, a madrugada registrou 13,6º C e Florianópolis e Curitiba registraram, respectivamente, 14,9ºC e 12,4º C, respectivamente.

Na serra catarinense foram registradas temperaturas bem agressivas, com mínimas de 1,4º C.