Homem é baleado por bombeiro após pular catraca do Metrô de SP; imagens fortes mostram socorro

Um homem foi baleado após pular a catraca do Metrô na Estação da Luz, no Centro de São Paulo, na tarde de quarta-feira (17). Testemunhas disseram que o autor do tiro é um bombeiro, que não usava uniforme, que discutiu com o rapaz por ele não ter pago a tarifa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do socorro à vítima e o desespero dos demais passageiros que estavam no local.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes)

Jovem negro recebe atendimento após levar tiro da PM no metrô de São Paulo pic.twitter.com/myyF6557Fs — Marlon Sandro (@Muskito_23) April 17, 2024

Outras imagens mostram o momento em que o bombeiro, que estava de folga, imobiliza o rapaz já no chão após o tiro. A vítima sangrava muito e outros passageiros gritavam desesperados ao ver a cena. Um deles chega a chamar o autor do tiro de “lixo”.

Foi o próprio bombeiro quem pediu socorro aos seguranças do Metrô, que chamaram uma ambulância. O rapaz baleado foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma cirurgia. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Até a realização da perícia, funcionários do Metrô colocaram tapumes na estação para evitar que as pessoas ficassem vendo o sangue no chão. Agora, o caso é investigado pela Delegacia do Metropolitano (Delpom).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o bombeiro estava de folga e, por volta das 16h, viu o homem pulando a catraca do Metrô.

“O bombeiro tentou intervir e entrou em luta corporal com o indivíduo, que acabou baleado na perna. O próprio policial, com o apoio das equipes e da ambulância do Metrô, socorreu o passageiro à Santa Casa”, destacou a pasta, que ressaltou que o caso será devidamente apurado pela Delpom.