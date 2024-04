Paulistanos devem se preparar para madrugadas frias nos próximos dias

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical que está estacionado no sul do continente deve derrubar a temperatura em várias regiões do Brasil nos próximos dias, entre elas a cidade de São Paulo.

O paulistano que estava acostumado com o final de tarde de 30º C e as madrugadas abafadas vai ter que tirar os cobertores do guarda-roupa, porque a temperatura deve cair pelo menos 10º até sexta-feira.

De acordo com dados da Climatempo, os termômetros devem cair de 30ºC para 19º C nesta quinta-feira na cidade de São Paulo e depois volta a subir devagar nos próximos dias, mas o que chama a atenção são as temperaturas mínimas previstas até sábado. Em algumas madrugadas, a temperatura pode cair chegar a 14ºC.

MASSA DE AR POLAR

Os efeitos da massa de ar frio que atravessa o país serão sentidos com mais força nos estados ao sul, onde são esperadas as temperaturas mais baixas do ano e até geada nas regiões mais elevadas de serra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Nestes três estados, as temperaturas mínimas devem ficar entre 7º e 17ºC, segundo a meteorologia, e mesmo com o sol brilhando durante todo o dia, as máximas não devem chegar aos 26ºC até no próximo domingo.

Entre todas as capitais, Curitiba deve ser a cidade que pode registrar a menor temperatura mínima do ano nos próximos dias. Na cidade, a madrugada pode chegar a marcar 11ºC entre quinta e sexta-feira.