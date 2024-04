Concurso 3080 da Lotofácil: seis apostadores, dois deles de SP, faturaram R$ 777.874,55

O concurso 3080 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira, teve nada menos do que seis ganhadores. Dois deles são do estado de São Paulo, da Capital e de Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Os outros quatros são de Serra, no Espírito Santo, Joinville, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com dois ganhadores.

Os números sorteados ontem foram:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 25

Os seis ganhadores receberam prêmios individuais de R$ 777.874,55.

Não foram só eles que foram premiados no sorteio desta terça-feira da Lotofácil. Apostadores que acertaram 14 dezenas, no total 747, ganharam cada um R$ 748,95. Já na faixa dos 13 acertos, 24.243 apostas receberam prêmios individuais de R$ 30,00.

SORTEIO DESTA QUARTA-FEIRA

A Lotofácil retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da loteria custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas lotéricas e aplicativo Caixa.

Quina continua sem ganhadores

Mais um sorteio se passa e novamente ninguém consegue levar o prêmio acumulado da Quina, estimado agora em R$ 38 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

19, 22, 49, 53, 64

A loteria retorna nesta quarta-feira, a partir das 20h. A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.