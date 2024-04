Capotamento de ônibus deixa sete mortos em MG; vídeos mostram rastro de destruição em rodovia

O capotamento de um ônibus deixou sete mortos na MGC-120, entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, em Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (17). Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o rastro de destruição que ficou na rodovia (veja abaixo).

Pelo menos 7 pessoas morreram após grave acidente envolvendo um ônibus nesta quarta-feira (17), em São Pedro do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce. Outras 13 ficaram feridas após o coletivo capotar na rodovia MG-120.



O acidente aconteceu por volta das 3h30, em um trecho conhecido como Curva do Bambuzeiro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária , o coletivo faz uma linha que liga Belo Horizonte a cidade de Minas Novas, sendo que as viagens ocorrem três vezes por semana. A informação inicial é de que 40 pessoas seguiam no veículo nesta madrugada.

Cinco dos 15 feridos ficaram presos às ferragens. Todos eles foram levados ao hospital de São João Evangelista, mas não há outras informações sobre os estados de saúde.

Ainda segundo a PM, o motorista do ônibus, de 46 anos, passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. O homem disse que tentou desviar de cachorros que entraram na pista, quando perdeu o controle da direção e houve o capotamento.

A Polícia Civil realiza perícia no local do acidente para apurar as causas. Um trecho da rodovia seguia interditado no início desta tarde.

Ao G1, a Sampaio Turismo, empresa responsável pelo ônibus, disse que soube do acidente ainda na madrugada e que o dono está indo ao local. A companhia ressaltou que tem a devida licença para realizar as viagens entre os municípios.