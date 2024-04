VÍDEO: Ônibus ‘clandestino’ invade posto e atinge veículos estacionados; 14 pessoas ficaram feridas

Câmeras de segurança registraram o momento em que um ônibus invadiu um posto de combustíveis e atingiu veículos que estavam estacionados, em Limeira, no interior de São Paulo (assista abaixo). Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas no acidente, sendo quatro com quadro grave. De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava com documentos e manutenção irregulares. A suspeita é que fazia viagens “clandestinas”.

O acidente aconteceu na manhã de domingo (14), na Rodovia Anhanguera. O vídeo mostra quando o ônibus desgovernado atingiu a traseira de um caminhão e de dois outros coletivos que estavam estacionados.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o resgate da AutoBAn, concessionária responsável pela via, foram acionados para a operação de resgate. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Limeira, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro e Hospital Humanitária. A prefeitura da cidade informou que quatro delas tinham estado grave em função de fraturas. Não há mais detalhes sobre o estado das demais vítimas.

Testemunhas contaram à PM que o veículo saiu da cidade de Castelo do Piauí (PI) e tinha como destino a capital paulista. O ônibus estava com o licenciamento atrasado e acumulava dívidas de multas de trânsito, o que gerou uma restrição administrativa. Além disso, a manutenção não estava em dia.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca determinar as causas e responsabilidades sobre o acidente. Os responsáveis pelo ônibus não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.