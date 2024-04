Saiba quem é a empresária presa suspeita de aliciar menor com presentes em troca de sexo, no DF

A empresária e youtuber Simone Miranda, de 37 anos, está presa preventivamente suspeita de aliciar sexualmente um adolescente de 13 anos, na Vila Planalto, no Distrito Federal. Os pais do garoto desconfiaram da postura dele após ganhar da mulher roupas novas, perfumes e jogos eletrônicos. Assim, os genitores procuraram a polícia e denunciaram que ela estava trocando presentes por sexo com o menor.

De acordo com a coluna “Na Mira”, do site “Metrópoles”, Simone foi presa pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no último dia 12 de abril. Os pais do menino desconfiaram da aproximação da empresária, que era vizinha da família, e do número de presentes que ela tinha dado ao filho.

O caso passou a ser investigado e a Justiça decretou a prisão preventiva da empresária. Dias antes de ser detida, ela fez uma postagem no seu perfil do Facebook dizendo: “Não estou nem aí com os seus julgamentos... quero mais que vc (sic) vai (sic) pra PQP”.

Nas redes sociais, ela costumava manter páginas onde revendia cosméticos, roupas e até cestas de chocolates. Simone também tem um canal no Youtube, onde, além de dicas sobre perfumes e moda, ela também fala sobre empreendedorismo. De vez em quando, também posta vídeos reproduzindo alguma “trend” da internet.

O caso segue sendo investigado. Segundo a Polícia Civil, Simone foi encaminhada para um presídio, onde aguarda o julgamento do caso.

A defesa da empresária não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Os pais do garoto vítima do aliciamento também não foram localizados.