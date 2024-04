Ciclone extratropical deve trazer chuva, frio e tempestades para o sul do país

A formação de um ciclone extratropical está prevista para atingir a Argentina, Uruguai, Paraguai e sul do Brasil entre a noite desta segunda-feira e esta terça-feira e deve trazer muita chuva e fortes temporais nestas regiões no decorrer da semana, segundo informações da Metsul.

De acordo com a meteorologia, o sistema de baixa pressão não deve se aproximar do sul do Brasil, deve permanecer na costa da Argentina e deslocar-se na sequência para o mar aberto, no Atlântico sul.

O ciclone será acompanhado de uma nova frente fria que deve gerar muita instabilidade em uma área extensa do sul da América do Sul, trazendo chuva intensa e tempestades. O sistema avança da costa do Chile e vai cruzar a Cordilheira dos Andes, provocando neve nas regiões de maior altitude.

O momento de maior intensidade do ciclone deve ser entre terça e quarta-feira, quando o sistema deve estar a cerca de dois mil quilômetros de Porto Alegre, distante o suficiente do sul do país para que seus ventos ciclônicos não atinjam o litoral do estado de forma intensa.

FRIO EM SP

Frente fria derruba temperatura em SP (Reprodução/Freepik)

Se o ciclone deve ter impacto mínimo na região sudeste e no estado de São Paulo, a frente fria que vem associada deve derrubar a temperatura nos próximos dias.

De acordo com a Climatempo, a temperatura deve cair de 30º C na terça-feira para a máxima de 19ºC na quinta, com as madrugadas oscilando entre 13º C e 14º C entre quinta e sexta-feira.

A temperatura sobe no final de semana, mas as noites continuam tendo madrugadas bastante frias, em torno de 14º C.