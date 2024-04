Adolescente de 14 anos some após sair para denunciar vazamento de fotos íntimas, diz mãe

A família da adolescente Letícia Maciel Martínet, de 14 anos, está desesperada em busca do paradeiro dela. A garota, que mora em Anápolis, em Goiás, saiu de casa sozinha no último sábado (13) e seguiu em um carro de aplicativo até Goiânia. A mãe dela, Liliane Lemes, disse ao site G1 que a filha pretendia ir a uma delegacia para denunciar o vazamento de fotos íntimas, mas não foi mais vista.

Liliane contou que estava trabalhando quando Letícia saiu de casa sozinha, sem sua autorização. A menor procurou um motorista de aplicativo conhecido da família e pediu que ele a levasse até Goiânia. Antes de ir, ela disse a um conhecido que estava indo até uma delegacia para formalizar uma denúncia.

“Ela disse para mim que vazaram fotos comprometedoras dela nos grupos da escola. Falei para ela entregar o celular pra gente denunciar, porque ela me disse que quem estava fazendo isso era uma pessoa maior de idade. Ela disse saber quem era, mas não queria me falar”, relatou a mãe, que disse que as duas chegaram a discutir pelo fato da filha esconder a identidade do suspeito.

A genitora disse que combinou de ir com a filha até a delegacia no sábado, mas a menina não esperou que ela chegasse em casa e saiu sozinha. “Ele [motorista de aplicativo] disse que deixou ela no centro de Goiânia, que em momento algum ela esboçou o nervosismo. Ela falou que ia ficar em parentes”, relatou a mãe.

Porém, Liliane diz que elas não têm família em Goiânia e está desesperada em busca do paradeiro da menina. Ainda segundo a genitora, essa não foi a primeira vez que a filha teve fotos íntimas vazadas. O mesmo já teria ocorrido em 2023, quando a garota precisou mudar de escola.

Ao G1, a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), confirmou que o caso está sendo investigado, mas, por enquanto, Letícia segue desaparecida. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a localizá-la seja passada pelo telefone 197, onde o anonimato é garantido.