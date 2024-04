‘Golpe do exame admissional’: saiba como fugir das fraudes na hora de procurar emprego

Criminosos enganam vítimas no 'golpe do exame admissional' enviando mensagens via SMS (Milan_Jovic/Getty Images)

Os criminosos têm aplicado o chamado “golpe do exame admissional” para lesar pessoas que estão em busca de emprego. Nesta modalidade, os bandidos fazem anúncios de falsas vagas e convocam os alvos, dizendo que eles já foram pré-selecionados, mesmo sem a entrevista. Na sequência, cobram taxas para que os interessados façam o exame para a admissão.

Conforme a polícia, os criminosos costumam enviar mensagens via SMS usando nomes de grandes agências de emprego, nas quais citam sobre a oportunidade de emprego e dizendo que a pessoa já foi escolhida. As vítimas acabam clicando nos links e entram em contato com o falso recrutador, que solicitam alguns documentos e cobram uma taxa para o exame admissional. Esses valores, segundo eles, serão ressarcidos após a contratação.

No entanto, depois disso, os golpistas somem, deixando a vítima sem o emprego. Só aí as pessoas percebem que caíram em uma fraude.

Um ponto importante que deve ser observado pelos interessados em vagas é que, de acordo com o artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), todos os custos relacionados ao exame admissional devem ser cobertos pelo empregador.

Esse exame é um procedimento obrigatório, que deve ser realizado por médicos especializados em medicina do trabalho, que vai atestar as aptidões física e mental do candidato. No entanto, o candidato não deve ter que pagar nenhuma taxa.

Como se proteger do golpe?

A Advocacia Reis publicou um artigo explicando os cuidados que os trabalhadores devem ter ao procurar um emprego. O primeiro deles é verificar se a empresa citada está, de fato, realizando um processo seletivo. Para isso, a orientação é entrar em contato pelos canais oficiais da companhia e não por meio de links recebidos em mensagens.

Além disso, os interessados nunca devem pagar nenhum tipo de taxa antes da contratação e, caso desconfiem da postura do suposto recrutador, devem denunciar à polícia.

Caí no golpe, e agora?

Segundo a advocacia, existem alguns passos que devem ser seguidos por trabalhadores lesados por esse tipo de golpe: