Ataque de Pitbull: homem com ataque epilético tem a garganta estraçalhada por cachorro

Após a notícia do ataque de cães da raça pitbull à escritora Roseana Murray, de 73 anos, mais uma notícia de ataque mortal de cachorros foi registrada neste domingo, em Mogi Mirim, na região metropolitana de São Paulo.

O tutor do cão, Hugo Otávio Tobias, de 30 anos, sofria de epilepsia e teve uma convulsão no quintal de sua casa, no Jardim Europa, quando foi atacado pelo pitbull da família. A esposa de Hugo e os dois filhos estavam em casa e presenciaram o ataque.

Um guarda municipal que passava pela rua escutou os gritos e pulou o muro para conter o cachorro, mas segundo relatou à polícia militar o cão se debatia muito e tentava atacar as outras pessoas, por isso não teve outra alternativa senão sacar a arma a matar o animal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou o tutor sem vida em função da hemorragia que os cortes profundos na mordida provocaram na garganta do rapaz.

A esposa contou aos policiais que seu marido tomava remédios controlados e teve um ataque epilético momentos antes do ataque.

ATAQUE À ESCRITORA

Escritora e poetisa Roseana Murray foi atacada por três pitbulls e foi socorrida em estado grave, no RJ (Reprodução/Instagram/Corpo de Bombeiros)

No caso da escritora Roseana Murray, de 73 anos, foram três pitbulls que a atacaram e ela perdeu um braço e uma das orelhas quando estava em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Ela continua internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, sem previsão de alta. Em sua rede social, Roseana escreveu: “Os três cachorros que me atacaram pareciam Cérbero, o cão de três cabeças prontos para me levar para a morte. Não conseguiram”.