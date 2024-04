Mudança legislativa elimina prazo definido para retorno de detentos após saída temporária

Uma alteração significativa na legislação sobre a execução penal no Brasil entrou em vigor recentemente, provocando intensas discussões e controvérsias entre especialistas jurídicos.

A nova legislação modifica as condições da saída temporária de detentos, eliminando o prazo específico que os presos têm para retornar às penitenciárias após períodos autorizados fora delas.

Ambiguidade legal e impacto nas decisões judiciais

A mudança, originada de um projeto de lei que inicialmente propunha a revogação completa do artigo 124 da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelecia um limite de sete dias para as saídas, com possibilidade de renovação até quatro vezes ao ano, acabou por ser suavizada no Senado.

O presidente Lula vetou algumas das alterações feitas pelo Congresso, resultando em um texto que permite saídas para visitas familiares, participação em cursos e atividades de reintegração social, mas sem definir um prazo claro para o retorno dos detentos.

Especialistas criticam esse aspecto da lei, argumentando que tal omissão coloca um poder demasiado nas mãos dos juízes, que agora têm a discricionariedade para determinar o tempo permitido fora da prisão em cada caso.

Ulisses Augusto Pascolati Júnior, juiz e professor de processo penal, destacou a preocupação com o erro potencial na legislação, apontando que a falta de prazos claros pode levar a uma inconsistência nas decisões judiciais sobre saídas temporárias.

Leonardo Castro, professor de direito penal, concorda e critica a falta de zelo na formulação da lei, observando que a revogação do artigo 124 removeu limites importantes e deixou uma lacuna significativa na regulamentação das saídas temporárias.

Fonte: UOL