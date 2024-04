Morre bebê socorrido em estado gravíssimo com marcas de tortura; mãe e padrasto seguem presos

O bebê de 1 ano que foi socorrido em estado gravíssimo com sinais de tortura, em Quirinópolis, em Goiás, não resistiu o morreu. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, que confirmou o óbito na quinta-feira (11). A mãe e o padrasto dele seguem presos.

O menino foi levado a um hospital em Quirinópolis, na última segunda-feira (8), com vários machucados. Lá, os funcionários desconfiaram ao ver que ele tinha várias marcas de mordidas e de queimaduras de cigarro pelo corpo, além de estar sem as unhas dos pés. Assim, a polícia foi acionada.

Por conta da gravidade do caso, o bebê foi transferido para o Hospital Materno Infantil de Rio Verde e, em seguida, para o Hugol. Ele respirava com auxílio de aparelhos na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O pai e a madrasta foram questionados sobre o estado do bebê e negaram qualquer agressão. Eles afirmaram que o menino tinha caído e se machucado. Porém, ambos acabaram presos e autuados por tortura qualificada por lesão grave.

“Eles negaram as acusações. Disseram que a criança caiu e que as mordidas foram praticadas pelo irmão. Eles demonstram frieza e sem sinais de arrependimento”, disse a delegada Simone Casemiro, responsável pelo caso ao site G1.

A dupla passou por audiência de custódia na terça-feira (9) e teve as prisões mantidas. Agora, com a morte do bebê, a tipificação do crime deve mudar.

Os nomes da mãe e do padrasto não foram divulgados, assim, não foi possível contato com as defesas deles até a publicação desta reportagem.