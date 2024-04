Apostadores de Brasília e Piracicaba dividem prêmio da Lotofácil

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um deles ganhou R$ 747.658,43. Os grandes vencedores do sorteio de ontem fizeram suas apostas em Piracicaba, no interior de São Paulo, e em Brasília, no Distrito Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira foram:

01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25

Duzentos e sessenta e sete apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.677,55; na faixa dos 13 acertos, 8.242 apostas levaram R$ 30 cada.

A Lotofácil volta hoje com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. Para participar do sorteio, é necessário fazer sua aposta te o horário de encerramento das lotéricas, às 19h. A aposta pode ser feita também pelo aplicativo da Caixa.

Recomendados

Quina continua acumulada

Mais uma vez ninguém levou o prêmio da Quina no sorteio desta quinta-feira, que continua acumulado e subindo. No sorteio desta sexta-feira, quem acertar as cinco dezenas sorteadas para a Quina pode levar para casa R$ 23 milhões.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Quina foram:

03, 26, 69, 78, 79