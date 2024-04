Saiba quem é o empresário de família tradicional suspeito de estuprar e agredir mulheres, em PE

O empresário Rodrigo Dib Carvalheira, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (11) em Recife, em Pernambuco, suspeito de estupros e agressões contra mulheres. Integrante de uma família tradicional conhecida por ser dona de restaurantes e atuar na produção de grandes eventos, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O homem nega as acusações e se diz inocente.

Policiais da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) cumpriram o mandado de prisão contra Carvalheira, que deve ser encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), na cidade de Abreu e Lima.

O Tribunal de Justiça do Pernambuco (TJPE) informou, por sua vez, que “casos que tratam de violência doméstica e sexual contra a mulher correm em sigilo, com o objetivo de preservar a intimidade da vítima”. Assim, nenhum detalhe do processo foi revelado.

Recomendados

Em uma das denúncias, conforme apurado pelo jornal “Folha de Pernambuco”, uma das mulheres afirmou que foi violentada por Carvalheira em uma festa. Ela teria sido dopada antes do ato sexual não consensual. Pelo menos outras duas vítimas também formalizaram denúncias.

Ao sair da delegacia para o exame de corpo de delito, acompanhado pela esposa, o empresário se disse à TV Globo que está surpreso com as acusações. “Tudo será apresentado. Sou inocente. São muito minhas amigas e eu acho incrível que está acontecendo isso”, afirmou.

Já a advogada Graciele Queiroz, que defende Carvalheira, destacou, em nota, que a prisão “causou espanto e estranheza para todos”.

“Os fatos narrados são graves, porém baseados unicamente na opinião da autoridade policial e na coleta de depoimentos. Rodrigo, ao longo dos últimos meses, se colocou à disposição da autoridade policial para prestar esclarecimentos e colaborar com a polícia. Seu objetivo sempre foi provar sua inocência e esclarecer os fatos confusos. Rodrigo pediu para ser ouvido de forma espontânea na delegacia, mas a delegada que preside o inquérito não quis. A defesa técnica de Rodrigo Carvalheira afirma que todos os fatos serão esclarecidos e a inocência de Rodrigo restará provada”, destacou a defensora.

Em entrevista à “Folha de Pernambuco”, Graciele diz que a prisão foi motivada por “show midiático e político”. Segundo a advogada, as denúncias sobre estupro e agressão ocorreram em novembro do ano passado, por parte de três mulheres. O envolvimento entre eles aconteceu entre 2006 e 2009, mas sempre de forma consensual, segundo a defesa.

Empresário Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, foi preso suspeito por estupros e agressões contra mulheres, em Pernambuco (Reprodução/Redes sociais)

Quem é Rodrigo Carvalheira?

Além de empresário, Rodrigo Dib Carvalheira foi eleito presidente do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Pernambuco, em 2023. Em novembro daquele ano, o partido se fundiu ao Patriota e se tornou o novo Partido da Renovação Democrática (PRD). A legenda ainda não se pronunciou sobre o caso.

O empresário também foi secretário de Turismo na cidade de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com a prefeitura, ele ocupou o cargo entre janeiro e dezembro de 2023 e deixou a função “por fins políticos”. A administração municipal expressou “seu mais profundo repúdio diante das recentes acusações de estupro e agressão contra mulheres envolvendo o ex-secretário de Turismo”.

Carvalheira é conhecido por ser dono de restaurante e de vários empreendimentos imobiliários em Pernambuco.

Por causa de ser sobrenome, muitos ligaram que ele era dono da produtora de eventos Carvalheira. Porém, apesar de ser parente dos proprietários, a empresa ressaltou que “não existe nenhum tipo de relação do empresário” com a companhia.