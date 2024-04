Quatro jovens que estavam desaparecidas são achadas mortas com marcas de violência, no Ceará

Marina, Eveline, Júlia Rafaela e Ana Vitória foram encontradas mortas com sinais de violência, em cidades do interior do Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

A Polícia Civil investiga a morte de quatro jovens das cidades de Tianguá e Itarema, no interior do Ceará, que estavam desaparecidas. Os corpos delas foram encontrados em locais diferentes, em menos de uma semana, sendo que todas as vítimas apresentavam marcas de violência. A corporação tenta descobrir se os casos estão relacionados.

De acordo com reportagem do site G1, duas das vítimas eram primas e sumiram em Tianguá, no último dia 1º de abril, em circunstâncias diferentes.

Eveline Souza Mendes, de 18 anos, teria sido abordada por um casal na Rua Adalto Dasmaceno, no Bairro Santo Antônio, e não foi mais vista após ser levada até um mototáxi. Já Marina Nascimento Souza, de 15, sumiu após deixar a casa do namorado, no Bairro Córrego, e também seguir em um mototáxi.

Recomendados

Foram realizadas buscas e, na manhã de quarta-feira (10), os corpos das primas foram encontrados juntos, enterrados em uma cova no Sítio Caracol, na zona rural de Tianguá. Ambas apresentavam sinais de tortura e uma delas tinha uma corda presa ao pescoço.

Conforme a polícia, dois adolescentes, ambos de 15 anos, foram apreendidos suspeitos de envolvimento nas mortes de Eveline e Marina. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foram autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Terceira vítima

Os adolescentes apreendidos também são suspeitos pela morte de Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos, que sumiu no último dia 23 de março, também na cidade de Tianguá. O corpo dela foi achado em um terreno, nas proximidades de um campo de futebol, no último dia 5 de abril.

Segundo a investigação, a vítima teria sido levada da casa da namorada. A vítima teve a cabeça decapitada e apresentava várias lesões pelo corpo.

Quarta vítima

Já a adolescente Júlia Rafaela, de 17 anos, desapareceu no último domingo (7) após sair de casa, na cidade de Itarema. Familiares disseram que ela afirmou que iria à praia, mas eles não conseguiram mais contato com ela desde então.

Buscas eram realizadas e o corpo da garota foi achado no município vizinho de Acaraú. Ela apresentava marcas de tiros.

As investigações sobre esse caso são conduzidas pela Delegacia de Acaraú, mas nenhum suspeito havia sido identificado até a tarde desta quinta-feira (11).