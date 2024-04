Jovem de 21 anos morre ao cair em rio horas após comprar o primeiro carro, em Santa Catarina

Gari Vanrlei dos Santos Rodrigues, de 21 anos, morreu em acidente no mesmo dia em que comprou carro, em SC (Reprodução/Redes Sociais/Corpo de Bombeiros)

O gari Vanrlei dos Santos Rodrigues, de 21 anos, morreu após cair com o veículo que dirigia em um rio em São Joaquim, em Santa Catarina. O rapaz tinha comprado o veículo naquele mesmo dia e ainda nem tinha mostrado para a família. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando ele voltava para casa bateu contra a grade de proteção da ponte e o veículo despencou na água, de uma altura de cerca de dez metros.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (9), na ponte que fica na Rua Gasparino Dutra. O rapaz trabalhava na coleta de lixo e sonhava em ter o primeiro carro. Familiares contaram que ele conseguiu comprar um VW Gol Branco e, no mesmo dia em que pegou o veículo, sofreu o acidente e morreu.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h35 e já encontraram o veículo submerso. Foi preciso usar técnicas de rapel para fazer o resgate do rapaz, que apresentava perda dos sinais vitais.

Recomendados

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foram ao local, realizaram os protocolos de reanimação e, na sequência, levaram o gari para o hospital. Porém, logo após dar entrada na unidade de saúde, a morte dele foi confirmada.

Já o carro seguia no rio até a noite de quarta-feira (10). A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente.