“Ele lembra de tudo”, diz advogado de amigo de motorista de Porsche; rapaz segue hospitalizado

O jovem Marcus Vinicius Machado Rocha, que ficou ferido no acidente entre um Porsche e um Renault Sandero, na Zona Leste de São Paulo, acordou do coma induzido e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O rapaz, que passou por duas cirurgias, segue em recuperação em um quarto do Hospital São Luiz Anália Franco. A advogado dele, José Roberto Lourenço, afirma que eles já conversaram sobre a colisão e o rapaz “lembra de tudo”.

“Eu pude conversar com o Marcus, ele disse que lembra de tudo [do acidente] e que está à disposição das autoridades para prestar depoimento”, disse o advogado ao “Estadão”.

Ainda segundo Lourenço, o rapaz tem quadro de saúde estável. Ele quebrou quatro costelas no acidente e teve que retirar o baço. Além disso, teve drenos instalados na altura do pulmão para retirar o excesso de água na região da pleura. “O Marcus Vinícius responde bem ao tratamento, está bem, e deve receber alta na próxima semana”, disse.

Por enquanto, não há previsão de quando a Polícia Civil vai colher o depoimento de Marcus. Ele é amigo do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que conduzia o veículo de luxo e bateu contra a traseira do Renault Sandero, no último dia 31 de março, matando o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52.

A namorada de Marcus já foi ouvida pela polícia e disse que, na noite do último dia 30 de março, o casal saiu com Fernando e a namorada dele. Eles foram a um restaurante, onde consumiram “alguns drinks”. Depois, seguiram para uma casa de pôquer e, na saída, o empresário estava “visivelmente alterado” e discutiu com a companheira dele, pois não queria que ninguém dirigisse seu Porsche.

Já a namorada de Fernando deu outra versão para os fatos. A jovem negou que o empresário tenha consumido bebidas alcoólicas antes do acidente e destacou que apenas ela e Marcus Vinicius tomaram “alguns drinks” naquela noite.

Conforme o site G1, a namorada disse que está com Fernando há oito anos e que eles têm um combinado: se um bebe, o outro se mantém sóbrio para dirigir. Dessa forma, apenas ela e Marcus Vinicius consumiram os drinks alcoólicos na ocasião. Já o empresário e a namorada do amigo não beberam.

Depois disso, a jovem afirmou que eles seguiram para a casa de pôquer, onde Fernando e Marcus Vinicius passaram a jogar, mas eles não beberam. Ainda segundo a namorada do empresário, ele estava gastando muito dinheiro e ela decidiu ir embora. Porém, ele não queria e, por isso, eles discutiram. A briga continuou do lado de fora do estabelecimento e, por isso, ela decidiu voltar para a casa no carro da amiga. Já os rapazes seguiram no Porsche.

Nos próximos dias, a Polícia Civil deve ouvir os policiais militares que atenderam ao caso, além de outras testemunhas.

Fernando Sastre de Andrade Filho (à esquerda) dirigia Porsche quando bateu na traseira de Sandero, matando o motorista de app Ornaldo da Silva Viana (Reprodução/Redes sociais)

Empresário nega que estava embriagado

O empresário fugiu do local do acidente com a mãe, não passou pelo teste do bafômetro e só se apresentou à polícia mais de 38 horas depois. Em depoimento, ele admitiu que estava “um pouco acima do limite de velocidade”, mas sem precisar o quanto. Porém, outras testemunhas disseram que ele corria muito e passava dos 50 km/h estipulados na via. O rapaz também negou que tenha feito consumo de bebidas alcóolicas.

No entanto, testemunhas do acidente disseram à polícia que viram Fernando “cambaleando e com a voz pastosa”, com sinais visíveis de embriaguez. Uma mulher, que chegou ao local logo após a batida, afirma que tinham três garrafas de vidro dentro do carro de luxo.

Na segunda-feira (8), a Justiça de São Paulo negou novamente o pedido de prisão do empresário. Mas, para seguir respondendo ao caso em liberdade, Fernando terá que cumprir algumas medidas cautelares. Entre elas está o pagamento de R$ 500 mil, em um prazo de 48 horas, para garantir a reparação às vítimas.

Fernando ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o passaporte apreendido. O empresário também está proibido de se ausentar da cidade por mais de oito dias, não pode se aproximar de Marcus Vinicius e nem de testemunhas e familiares por no mínimo 500 metros de distância, e está proibido de frequentar o restaurante e a casa de pôquer onde foi antes do acidente.

Por fim, o juiz determinou que Fernando entregue o celular em até 24 horas para a perícia verificar as ligações e mensagens que recebeu da mãe dele quando ocorreu o acidente. Caso descumpra qualquer uma dessas medidas, a prisão preventiva dele poderá ser decretada.

A defesa de Fernando não foi encontrada para comentar a decisão até a publicação desta reportagem.