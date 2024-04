Armas que seriam levadas para manutenção desaparecem de sede da GCM, na Grande São Paulo

A Polícia Civil investiga o sumiço de 26 armas da sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cajamar, na Grande São Paulo. As 19 pistolas e sete revólveres desapareceram no último dia 22 de março, mas o caso só foi denunciado na terça-feira (9). A Corregedoria da GCM disse que os armamentos não estavam mais em uso e seriam levados para manutenção.

Ainda segundo a GCM, as armas tinham modelos antigos e, após os reparos necessários, seriam doadas ou destruídas. Esses equipamentos eram mantidos em uma repartição e, durante uma contagem, um guarda notou o sumiço dos sete revólveres, no dia 22 de março, uma sexta-feira.

Apesar disso, o caso só foi comunicado ao inspetor da base na segunda-feira seguinte, dia 25. Foi quando o responsável determinou uma varredura em todo o armamento e descobriu que mais 19 pistolas tinham sumido, sendo que alguma delas foram extraviadas sem carregadores de munição.

Ao registrar o boletim de ocorrência sobre o caso na última terça-feira, a GCM disse que a última inspeção feita nas armas tinha ocorrido no dia 23 de janeiro deste ano. Os equipamentos eram mantidos em uma sala “com uma porta de metal e fechadura simples, uma grade de metal com cadeado e uma porta de madeira com fechadura”. O local não é monitorado por câmeras de segurança.

Em nota, a Prefeitura de Cajamar informou que instaurou uma sindicância “conduzida pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Justiça, para investigar todos os eventos relacionados ao incidente”. Os agentes envolvidos no armazenamento e vigilância das armas foram afastados administrativamente.

“Todas as investigações pertinentes estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil, após o registro do boletim realizado pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. A Prefeitura reafirma seu compromisso inabalável com a transparência, ética e legalidade em todas as suas ações, cooperando integralmente com as autoridades competentes para esclarecer os fatos”, destacou a administração municipal.

O caso segue sendo investigado na Delegacia Central de Cajamar como não criminal em razão da “ausência de indícios que sugiram a subtração do equipamento” e pelo fato do armamento que desapareceu estar aguardando manutenção.