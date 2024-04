5 reality shows na Netflix que estão em alta agora e que você não pode perder

Na era do streaming, os reality shows continuam sendo um gênero de entretenimento extremamente popular e a Netflix soube investir neles, adicionando as melhores produções ao seu catálogo. Uma das principais razões pelas quais amamos assisti-los é que oferecem entretenimento ‘sem roteiro’ que parece orgânico e de alguma forma nos permite nos conectar com os competidores. Através de cenas emocionantes e até irreverentes, esses programas nos dão uma pausa do dia a dia, o que torna que valha a pena dar uma olhada nos disponíveis no catálogo.

Desde competições culinárias até programas de namoro e docu-realities, esses programas de telerrealidade conquistaram uma ampla audiência. Aqui estão os melhores reality shows que estão sendo comentados agora na Netflix.

Melhores reality shows para assistir agora na Netflix

É bolo?: Temporada 3

Reality Shows Estes programas vão manter você grudada na tela (Netflix)

Um programa de televisão que surgiu devido à popularidade dos vídeos no TikTok, nos quais os criadores de conteúdo desafiavam outros a determinar visualmente se um objeto ou cena é real ou se é feito completamente de bolo.

No reality show, em cada episódio os concorrentes são apresentados com uma série de imagens ou vídeos que mostram vários objetos, animais, paisagens ou outros elementos que parecem ser reais. No entanto, a revelação é que esses elementos são feitos de bolo e decorados de forma surpreendentemente realista.

Os concorrentes devem analisar cuidadosamente cada imagem ou vídeo e decidir se o objeto é genuíno ou se é uma criação de bolo. O programa combina entretenimento com arte culinária de uma forma inovadora e emocionante.

A Batalha dos 100: Temporada 2

Reality Shows Estes programas vão manter você grudada na tela (Netflix)

Este reality show coreano de competição de fitness na Netflix apresenta 100 das pessoas mais fortes e talentosas da Coreia, que devem enfrentar desafios infernais de dificuldade crescente. Atletas olímpicos, lutadores, lutadores de MMA e outros são testados para ver quem é o melhor dos melhores.

A primeira temporada do programa foi muito aclamada, pois desde o primeiro episódio, os concorrentes enfrentaram desafios muito difíceis que os fizeram tremer e até duvidar de sua força. Os imprevistos também foram essenciais para manter o espectador sem piscar, como quando um jogador fraturou uma costela e outro teve o braço paralisado por alguns momentos durante o desafio.

Comprando Beverly Hills

Reality Shows Estes programas vão manter você grudada na tela (Netflix)

Um programa que segue Mauricio Umansky enquanto ele lidera The Agency, uma empresa imobiliária de Beverly Hills com escritórios em todo o mundo. Embora possa parecer um pouco distante da realidade, é interessante como o programa acompanha pessoas ricas enquanto procuram comprar propriedades exclusivas no cobiçado bairro de Beverly Hills, em Los Angeles, Califórnia. A série oferece aos espectadores uma visão privilegiada do processo de busca e compra de residências luxuosas em uma das áreas mais exclusivas e caras do mundo.

Rainhas para Sempre

O sucesso da primeira temporada levou a Netflix a lançar uma segunda com suas protagonistas engraçadas Lorena Herrera e Lucía Méndez, que recrutaram Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán e Dulce como novas integrantes. Em cada episódio, elas compartilham histórias de seus anos dourados no entretenimento mexicano, além de cumprir desafios e competir entre si.

Lucía Méndez A estreia de 'Rainhas para Sempre 2' está dando muito o que falar (Netflix)

O Show de Pegadinhas Mágicas Com Justin Willman

Uma série de reality show de comédia americana estrelada por Justin Willman, um mágico, comediante e enganador especializado. Junto com sua equipe, ele organiza pegadinhas divertidas e elaboradas para ajudar pessoas comuns a se vingarem. Isso promete ser uma montanha-russa hilariante. Justin Willman usa magia e esquemas elaborados para ajudar as pessoas a se vingarem. Ao longo do programa, você verá confrontos entre irmãos, vinganças por dirigir mal, brincadeiras ‘do além’ com a mãe, carrinhos de compras desonestos recebendo o que merecem e até mesmo uma pegadinha de invisibilidade.