Vestibulinho das Etecs divulga resultado do pedido de desconto na taxa de isenção

Estudantes que solicitaram a isenção na taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024 já podem consultar o resultado oficial no site vestibulinhoetec.com.br.

O valor da taxa integral é de R$ 40 e quem for beneficiado por terá ter redução de 50% no valor total. Quem for beneficiado com a redução deverá fazer a inscrição até as 15h do dia 9 de maio.

Quem não tiver o pedido atendido pode ainda contestar o resultado até amanhã, dia 10, e aguardar o recurso ser analisado até o dia 16 de abril.

Quem for participar do vestibulinho das ETecs tem até o dia 9 de maio para fazer a inscrição pela internet. A prova será realizada no dia 9 de junho, às 13h30.

Ao todo são 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. No site do vestibulinho é possível verificar a relação completa de cursos, vagas e unidades no estado de São Paulo.

INSCRIÇÃO

A inscrição no vestibulino da Etec somente ser[a efetivada após o pagamento da taxa, com ou sem desconto, em qualquer agência bancária, na internet ou com cartão de crédito utilizando a ferramenta getnet, disponível no site do vestibulinho. A taxa sem desconto é de R$ 40.

Quem tiver dificuldade em acesso a computadores e internet para realizar a inscrição pode entrar em contato com a unidade da Etec onde pretende estudar e usar o computador disponibilizado, com data e hora marcada.

Os documentos necessários para inscrição e datas do vestibular estão disponíveis no Manual do Candidato ou pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).