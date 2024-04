Resultado da Lotofácil 3075: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O concurso 3075 da Lotofácil vai pagar nesta quarta-feira a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Veja as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira:

01, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25

GANHADOR DE ONTEM ERA DO PARÁ

Um apostador da cidade de Belém, no Pará, faturou sozinho o prêmio da Lotofácil desta terça-feira e vai levou para casa o total de R$ 1.920.723,85, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Duzentos e sete apostas acertara 14 números no sorteio de ontem e cada uma delas vai embolsar R$ 1.945,57; na faixa dos 13 acertos, 6.316 apostas ganharam R$ 30.

Sorteio da Quina pode pagar R$ 20 milhões

Quem acertar as cinco dezenas do sorteio desta quarta-feira da Quina pode faturar um prêmio acumulado de R$ 20 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números da Quina desta quarta-feira:

01, 11, 22, 36, 59

Veja também o sorteio da Mais Milionária

Nesta quarta-feira, o sorteio da Mais Milionária pode pagar um prêmio que já está acumulado em R$ 167 milhões. Para levar essa bolada para casa, é preciso acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte.

Confira os números da Mais Milionária para esta quarta-feira:

01, 09, 21, 22, 27, 40

Trevos da Sorte: 1 e 4