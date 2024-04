Namorada de motorista de Porsche detalha à polícia o que aconteceu antes de acidente com Sandero

A Polícia Civil colheu o depoimento da namorada do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia um Porsche e bateu na traseira de um Renault Sandero, matando o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52, na Zona Leste de São Paulo. Ela esteve na delegacia na terça-feira (9), mas chegou acompanhada por advogados, com o rosto escondido, e não quis falar com a imprensa. Considerada uma testemunha importante, ela não confirmou se o condutor do carro de luxo consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente.

De acordo com reportagem da “CNN Brasil”, a namorada do empresário explicou a briga que eles tiveram naquela noite e os motivos que fizeram com que ela não voltasse com ele. A jovem teria dito que Fernando gastou muito dinheiro na casa de pôquer, onde eles estiveram depois de ir a um restaurante com um casal de amigos, e por isso eles acabaram discutindo.

Apesar da versão da namorada, uma jovem que esteve com o casal disse que, na verdade, eles brigaram pelo fato do motorista do carro de luxo estar “visivelmente alterado”, mas, ainda assim, não ter permitido que ninguém dirigisse seu Porsche. A mesma testemunha contou que eles tinham bebido “alguns drinks” naquela noite.

A Polícia Civil não revelou outros detalhes sobre o depoimento da namorada de Fernando. Agora, nos próximos dias, deve ouvir os policiais militares que atenderam a ocorrência, além de outras testemunhas.

O empresário fugiu do local do acidente com a mãe, não passou pelo teste do bafômetro e só se apresentou à polícia mais de 38 horas depois. Em depoimento, ele admitiu que estava “um pouco acima do limite de velocidade”, mas sem precisar o quanto. Porém, outras testemunhas disseram que ele corria muito e passava dos 50 km/h estipulados na via. O rapaz também negou que tenha feito consumo de bebidas alcóolicas.

No entanto, testemunhas do acidente disseram à polícia que viram Fernando “cambaleando e com a voz pastosa”, com sinais visíveis de embriaguez. Uma mulher, que chegou ao local logo após a batida, afirma que tinham três garrafas de vidro dentro do carro de luxo.

Segundo pedido de prisão negado

Na segunda-feira (8), a Justiça de São Paulo negou novamente o pedido de prisão do empresário. Mas, para seguir respondendo ao caso em liberdade, Fernando terá que cumprir algumas medidas cautelares. Entre elas está o pagamento de R$ 500 mil, em um prazo de 48 horas, para garantir a reparação às vítimas.

Esse foi o segundo pedido de prisão feito pela polícia, que teve aval do Ministério Público Estadual. Ele foi analisado e negado pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri, na segunda-feira (8). Na decisão, o magistrado ressaltou que o empresário se apresentou na delegacia após o acidente, tem endereço fixo, trabalha e não tem antecedentes criminais.

“Ressalte-se que a prisão cautelar não se presta à antecipação de pena. Sua natureza é excepcional, e somente deve ser aplicada para a proteção da integridade da instrução criminal, a qual, repita-se, a alegação de que está na iminência de ser maculada ainda prescinde de substrato indiciário para ampará-la”, escreveu Cintra.

Apesar de negar a prisão preventiva, o juiz determinou o cumprimento de medidas cautelares. Além do pagamento da fiança estipulado em R$ 500 mil, para futura reparação à família de Viana e ao amigo Marcus Vinicius Machado Rocha, que ficou ferido no acidente e segue internado, Fernando ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o passaporte apreendido.

O empresário também está proibido de se ausentar da cidade por mais de oito dias, não pode se aproximar de Marcus Vinicius e nem de testemunhas e familiares por no mínimo 500 metros de distância, e está proibido de frequentar o restaurante e a casa de pôquer onde foi antes do acidente.

Por fim, o juiz determinou que Fernando entregue o celular em até 24 horas para a perícia verificar as ligações e mensagens que recebeu da mãe dele quando ocorreu o acidente. Caso descumpra qualquer uma dessas medidas, a prisão preventiva dele poderá ser decretada.

A defesa de Fernando não foi encontrada para comentar a decisão até a publicação desta reportagem.

Investigação sobre os PMs

Na mesma decisão, o juiz determinou que a Polícia Civil investigue os policiais militares que liberaram o dono do Porsche e a mãe dele do local do acidente sem a realização do teste do bafômetro.

A mulher alegou que levaria o filho a um hospital, mas não o fez e o rapaz não foi mais encontrado pelos agentes. O rapaz só se apresentou mais de 38 horas depois, quando seria impossível analisar o consumo de bebidas alcoólicas.

Os PMs já são alvo de investigação da própria Polícia Militar. Porém, a Justiça paulista também quer que a Polícia Civil investigue “eventual responsabilidade criminal” dos militares nesse caso.

“Determino ao delegado de Polícia que instaure procedimento de investigação preliminar sumária (…) a fim de esclarecer eventual responsabilidade criminal”, escreveu Cintra na decisão.