Jovem é preso após levar mãe morta do MS ao interior de SP para pedir ajuda aos avós

Policiais civis do Mato Grosso do Sul e de São Paulo investigam a morte da psicóloga Simone Nascimento Kuzminskas, de 46 anos, que foi levada já sem vida até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Andradina, no interior paulista. O filho da vítima, de 25 anos, contou que ela caiu de um carro em movimento na cidade de Três Lagoas (MS), mas ele decidiu cruzar os estados para pedir ajuda aos avós. O rapaz estava embriagado e foi preso suspeito pelo homicídio.

O caso aconteceu na tarde de domingo (7). O filho contou à polícia que ele e a mãe estavam em um clube na cidade de Três Lagoas, quando ocorreu uma briga envolvendo outras pessoas. Eles decidiram ir embora, mas, quando estavam em uma estrada de terra, a mãe teria caído do carro em movimento. Percebendo que ela estava ferida, ele decidiu seguir até a cidade de Andradina (SP), onde moram seus avós, para pedir ajuda.

Chegando lá, o pai da psicóloga teria tentado fazer massagens cardíacas, mas ela não reagiu. Assim, a mulher foi levada até a UPA, onde teve a morte confirmada. Ela tinha vários ferimentos pelo corpo, afundamento de crânio e fratura exposta no joelho esquerdo.

“Ela chegou já em óbito na UPA (...) Levantou suspeitas devido às lesões e ao horário que o rapaz diz que o acidente teria se dado. Ele se apresentou às 20h, e o acidente teria sido 16h”, contou a delegada Letícia Mobis, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que apura o caso.

Após a constatação da morte, o rapaz foi levado até a 1ª Delegacia de Andradina, onde foi constatado que ele estava embriagado. Assim, já na madrugada de segunda-feira (8), ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e omissão de socorro, mas ainda poderá responder pelo homicídio.

A polícia ainda busca descobrir o que aconteceu, de fato, com a psicóloga. Mas testemunhas relataram que o filho dirigia em alta velocidade em uma rodovia no Mato Grosso do Sul e, durante uma manobra, o corpo da mãe teria caído do carro.

O rapaz passou por audiência de custódia ainda na segunda-feira, quando teve a prisão convertida em preventiva. Ainda segundo a polícia, ele já tinha passagens por violência doméstica cometida contra a mãe. O nome dele não foi divulgado, assim, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.

O caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Andradina e na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.