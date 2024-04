Caso Dani Alves: advogado da vítima e MP tentaram, mas Justiça mantém decisão de deixar jogador em liberdade provisória

O Tribunal de Barcelona não reconheceu os apelos da promotoria e da advogada da vítima para reverter a decisão de deixar o jogador brasileiro Dani Alves em liberdade condicional enquanto aguarda o julgamento dos recursos e a sentença definitiva.

O Ministério Público e a advogada da jovem que denunciou o jogador por estupro argumentaram em seu pedido de revisão que o risco de fuga de Dani Alves “foi reforçado com a condenação” e que esse risco “não pode ser mitigado (amenizado) com as medidas alternativas”. No recurso, as partes responsáveis pela acusação também questionaram a argumentação de que o jogador brasileiro tenha se apresentado voluntariamente para responder pelo crime na delegacia, dizendo que ele compareceu porque não sabia do que era acusado, e pedia para que ele cumprisse pelo menos metade da pena em regime fechado.

“Embora desconhecesse as provas contra si, a verdade é que quando se colocou à disposição das autoridades espanholas sabia da gravidade dos fatos pelos quais estava a ser denunciado e, portanto, das consequências que deles poderiam advir, e ao entregá-los ele os assumiu”, respondeu o tribunal.

A Justiça de Barcelona aproveitou para admoestar a advogada da defesa que declarou que “os condenados por violação podem ser libertados mediante pagamento”. Segundo a argumentação dos juízes, essas declarações apenas contribuem para a confusão social e a imposição de fiança apenas responde à “à estrita aplicação da legislação em vigor”.

CONDENADO POR ESTUPRO

Dani Alves foi condenado a quatro e meio de prisão por estupro em primeira instância, mas sua defesa pediu para que aguardasse em liberdade o julgamento dos recursos e a pena definitiva, o que na prática pode demorar alguns anos.

Para deixar a cadeia, Dani Alves teve que pagar fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões), entregar seus passaportes e cumprir uma restrição que o obriga a permanecer a mais de 1 km da vítima, de sua casa e de seu trabalho.