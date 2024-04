O que se sabe até agora dos ataques a carros-fortes em Cordeirópolis e Piracicaba

Três ataques contra um banco e dois carros-fortes foram registrados na madrugada e noite desta segunda-feira nas cidades de São Pedro, Cordeirópolis e Piracicaba, no interior de São Paulo, promovidos por grupos fortemente armados com explosivos e fuzis de uso militar.

Por volta das 3h de segunda-feira quatro homens armados de fuzis explodiram a agência bancária do Banco do Brasil em São Pedro e fugiram, após trocar tiros com a polícia local. A ação não levou mais de 30 minutos. Durante a fuga, deixaram para trás explosivos. Não se sabe até agora quanto foi roubado pelo grupo. Não há notícia de feridos.

Já no fim da tarde de segunda-feira, dois carros-fortes foram explodidos na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis. Segundo a polícia, eram ao menos 10 criminosos armados de fuzis e usaram dois carros de luxo no ataque, os mesmos que foram usados na cidade de São Pedro.

Recomendados

Já no início da noite, outro carro forte foi atacado na Rodovia Luiz de Queiroz, região de Piracicaba, mas neste caso houve troca de tiros com os agentes do carro blindado e a tentativa de roubo foi frustrada. Os agentes que estavam no carro blindado não se feriram. Um dos carros usados no ataque foi encontrado queimado perto ao local do ataque.

QUESTÕES AINDA SEM RESPOSTAS

Até o momento a polícia não sabe quanto dinheiro foi roubado nas três ações e também se foram realizadas pela mesma quadrilha ou se eram grupos diferentes agindo com os mesmos métodos adotados na prática que ficou conhecida como ‘novo cangaço’. Ninguém foi preso e, segundo os agentes, nenhum dos criminosos ainda foi identificado, mas as investigações continuam em andamento.