Nova frente fria chega a São Paulo na noite de quinta-feira

Uma nova frente fria atinge o sul do país a partir desta quarta-feira e deve chegar ao litoral sul de São Paulo na noite de quinta-feira, trazendo frio e mais umidade para o estado.

A frente fria traz chuva persistente ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nos próximos dias, mas segundo a Climatempo a temperatura começa a cair com mais intensidade a partir de sexta-feira nas principais capitais destes estados.

No estado de São Paulo, a entrada de ar frio deve derrubar a temperatura nas cidades da Grande São Paulo e no litoral e trazer mais chuvas durante todo o final de semana.

A temperatura começa a cair na quinta-feira, com máxima prevista de 28º C. Na quinta, os termômetros já descem para 25º C e devem se manter até o final de semana. De acordo com a Climatempo, há previsão de chuva para todos os dias da semana até domingo.

Até domingo, as madrugadas devem ficar cada vez mais frias e as mínimas para a próxima semana podem ficar na casa dos 17ºC, pelo menos 5 graus abaixo das médias registradas nesta semana.

Segundo os meteorologistas, a chegada desta frente fria ainda sofre resistência da massa de ar quente que domina parte do sul, centro-oeste e sudeste do país, então não deve ter força para derrubar de forma acentuada a temperatura, mas deve trazer chuva volumosa durante toda a semana nas principais capitais do país.