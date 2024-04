Vestibular 2024: Univesp prorroga prazo de inscrição até 12 de abril

Estudantes interessados em prestar o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) têm até a próxima segunda-feira, dia 12, para se inscrever para o vestibular 2024. As inscrições devem ser feitas pelo portal da Univesp e a taxa é de R$ 52.

A prova objetiva será realizada no dia 26 de maio e inclui uma redação. A Universidade Virtual oferece 23.322 cursos gratuitos de ensino superior em 425 polos de 371 municípios do estado de São Paulo. Ao todo são ofertados nove cursos, divididos em três eixos:

Eixo de Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia

Letras, Matemática e Pedagogia Eixo de Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação

Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação Eixo de Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais

Os locais de exames serão divulgados no dia 21 de maio, a partir das 15h. O vestibular permite a integração do resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) à nota final e oferece pontuação acrescida para pretos, pardos, indígenas e alunos do ensino médio da rede pública.

O gabarito Serpa divulgado no dia 27 de maio, no portal da Universidade. A primeira chamada vai ocorrer no dia 25 de junho, a partir das 15h.

Os cursos da Univesp são ministrados em plataforma on-line onde os estudantes podem assistir às videoaulas, acessar material didático e bibliotecas virtuais.

Os polos são espaços físicos onde os alunos contam com computadores, impressoras e acesso à internet, fazem as provas e participam de grupos de discussão e tiram dúvidas com professores de plantão.

Mais informações podem ser obtidas na central de teleatendimento da Fundação FAT, das 8h às 20h, em dias úteis, pelo telefone (11) 3471-6100.