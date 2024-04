Secretaria apura se PM deu tapa em mulher por homofobia; internautas citam ‘abuso de autoridade’

PM foi flagrado em vídeo agredindo mulher com tapa no rosto, na Estação Luz, no Centro de SP (Reprodução/X (Twitter))

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de São Paulo informou que vai investigar se o policial militar que foi flagrado agredindo uma mulher na Estação Luz do Metrô, no Centro de São Paulo, foi motivado por homofobia. Nas imagens é possível ver quando a jovem, que estava caída no chão, foi intimidada pelo homem fardado e depois levou um tapa no rosto. As imagens viralizaram nas redes sociais e os internautas citam “abuso de autoridade”. Já a Polícia Militar informou que o agente foi afastado das funções nas ruas.

Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no metrô de São Paulo. Não podemos aceitar esse tipo de conduta de agentes que deveriam proteger a população. Nosso mandato está oficiando a Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial. pic.twitter.com/TCB6mvJYTu — Guilherme Cortez (@cortezpsol) April 7, 2024

O caso aconteceu na noite do último sábado (6). O vídeo mostra que após o tapa o policial continua falando para a mulher abaixar a mão e depois exige que ela saia da plataforma da Linha 1-Azul do Metrô. Depois de alguns segundos, o agente deixou o local. A vítima usava uma bermuda com as cores do movimento LGBTQIA+.

“Estou sendo agredida aqui, tá? Acabei de ser agredida aqui por aquele policial, sem necessidade nenhuma”, falou a vítima no fim do vídeo. Ao site G1, ela confirmou a agressão e disse que nesta segunda-feira (8) deve registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, mas não detalhou o motivo da violência sofrida.

O coordenador de Diversidade da secretaria, Rafael Calumby, disse que a pasta está prestando apoio à vítima, que é moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo.

“Informo que a agredida está sendo assistida por mim via coordenação Estadual da Diversidade de São Paulo e pela Subsecretaria da Diversidade de Guarulhos. A Coordenação Estadual de Diversidade iniciou o procedimento para abertura do processo da Lei 10.948/01″, escreveu ele, em postagem no Instagram.

Já o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP), que compartilhou um vídeo que mostra a agressão, disse que vai procurar as autoridades para exigir a apuração e devida responsabilização do policial.

“Absurdo registro de agressão policial contra uma jovem LGBT no Metrô de São Paulo. Não podemos aceitar esse tipo de conduta de agentes que deveriam proteger a população. Nosso mandato está oficiando a Secretaria de Segurança Pública para exigir apuração e afastamento do policial”, disse o parlamentar.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por sua vez, lamentou o ocorrido e informou que “a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas”. Logo após a repercussão negativa do caso, a Polícia Militar informou que o policial foi identificado e afastado do trabalho nas ruas durante as investigações.

‘Abuso de autoridade’

Nas redes sociais, os internautas condenaram a postura do policial militar, que deveria estar nas ruas “para proteger a população”. Muitos pediram que o caso seja devidamente apurado, pois, além de tudo, se trata de um caso de violência contra a mulher.

“Pra mim qualquer militar condenado deveria pegar a pena duplicada e ter um rigor ainda maior, afinal o cara tem um poder concedido para assegurar a sociedade e o usa para para praticar agressão, crimes”, escreveu uma internauta. “Caso claro de abuso de autoridade que precisa ser devidamente punido”, escreveu outro.

