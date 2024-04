Resultado da Lotofácil 3073: veja os números sorteados nesta segunda-feira

A Lotofácil retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira e promete pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas da loteria um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira, 8 de abril:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 25

Ganhadores de sábado

No sábado, suas apostas foram as grandes vencedoras do sorteio do concurso 3072 da Lotofácil neste sábado e cada uma delas vai embolsar um prêmio de R$ 816.208,38. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Curitiba, no Paraná, e São Vicente, no litoral de São Paulo.

Recomendados

Prêmio da Quina já está em R$ 16,5 milhões

Volante da Quina (Metro World News)

Quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 16,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

14, 51, 52, 55, 70