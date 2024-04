Porsche x Sandero: polícia aguarda análise sobre prisão e oitiva de namorada do condutor de carro de luxo

A Polícia Civil segue investigando o acidente entre um Porsche e um Renault Sandero, que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, na Zona Leste de São Paulo. Dois pontos importantes são aguardados para esta semana: a análise da Justiça sobre um novo pedido de prisão do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24, e o depoimento da namorada dele.

“A namorada dele [Fernando] está intimada para essa semana. O depoimento dela é muito importante porque existe uma questão que parece que houve uma discussão na porta da casa de pôquer, onde foi falado que ele não deveria dirigir. Ele teria tido uma discussão com ela e ela pode esclarecer exatamente o que aconteceu, que discussão foi essa. Tanto que o amigo embarcou com ele no carro. Então, essa testemunha é fundamental”, disse o delegado Carlos Henrique Ruiz, da 5ª Seccional Leste.

Sobre o novo pedido de prisão do motorista de carro de luxo, a polícia afirmou que ela é necessária para garantir a ordem pública, já que o investigado pode cometer o mesmo crime novamente se seguir solto; por conveniência da instrução criminal, evitando que ele ameace ou suborne testemunhas; e por fim a garantia da futura aplicação da lei, pois o empresário tem alto poder aquisitivo e, por isso, o risco de fuga do Brasil é alto.

O pedido teve o apoio do Ministério Público Estadual, que já emitiu parecer favorável e pediu para a Justiça uma fiança mínima de R$ 500 mil. A promotoria também quer a apreensão do passaporte dele e a suspensão de sua carteira de habilitação.

Segundo a promotoria, “há indícios claros de que [Fernando] não só dirigiu em alta velocidade, mas teve atitude totalmente descompromissada com a vida própria, do amigo e de terceiros, colocando toda a sociedade em risco ao dirigir em péssimas condições e em alta velocidade com um carro de tamanha potência, mesmo após já ter sido punido administrativamente com a suspensão da CNH.”

O novo pedido de prisão seguiu para o Tribunal do Júri e deve ser analisado nesta semana, mas não há um prazo específico.

Fernando fugiu do local do acidente, não passou pelo teste do bafômetro e só se apresentou à polícia mais de 38 horas depois. A corporação á tinha pedido a prisão dele, mas a Justiça não acatou e ele segue respondendo em liberdade.

Em depoimento, o condutor do veículo de luxo admitiu que estava “um pouco acima do limite de velocidade”, mas sem precisar o quanto. Outras testemunhas disseram que ele corria muito e passava dos 50 km/h estipulados na via. Ele também negou que tenha feito consumo de bebidas alcóolicas.

Sinais de embriaguez

Testemunhas do acidente disseram à polícia que viram Fernando “cambaleando e com a voz pastosa”, com sinais visíveis de embriaguez. Uma mulher, que chegou ao local logo após a batida, afirma que tinham três garrafas de vidro dentro do carro de luxo.

“Tinham umas garrafas na parte do passageiro, só não sei precisar [se eram de bebidas alcóolicas]. Mas eram verdes, tinham umas três”, disse a testemunha ao “SP1″, da TV Globo.

A Polícia Civil, no entanto, não confirmou se foram achadas garrafas dentro do Porsche. A corporação diz que o caso segue em investigação e que são realizadas diligências para esclarecer os fatos.

Motorista de Porsche fugiu após bater e matar condutor de Renault Sandero, na Zona Leste de SP (Reprodução/Redes sociais)

Namorada de amigo

Marcus Vinicius Machado Rocha, que é amigo de Fernando e estava no Porsche, ficou ferido no acidente e segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Anália Franco, na Zona Leste.

A namorada dele prestou depoimento à polícia e contou que, na noite do último dia 30, o casal foi ao encontro de Fernando e a namorada dele, em um restaurante, no Tatuapé. Lá, eles “jantaram e ingeriram alguns drinks”.

Depois do encontro, os dois casais seguiram para uma casa de pôquer, onde Fernando e Marcus Vinicius foram jogar, enquanto as namoradas conversavam. A jovem testemunha relatou que nesse local não viu os rapazes consumirem mais bebidas alcóolicas.

Já na madrugada do dia 31 de março, eles deixavam o local, quando a namorada pediu ao empresário para não dirigir, pois eles “perceberam que Fernando estava um pouco alterado”. Foi iniciada uma discussão e, irredutível, o empresário brigou com a namorada.

“Não chegaram a um acordo e Fernando não quis deixar outra pessoa dirigir o seu veículo”, contou a testemunha. Ainda segundo a jovem, “Marcus Vinicius se dispôs a ir com Fernando para que este não fizesse nada de errado.”

Assim, o amigo planejava acompanhar o empresário até a casa dele, sendo que as namoradas seguiam em outro carro. O plano era que, de lá, o casal deixasse a namorada do amigo em casa e eles seguissem seus caminhos.

A testemunha relatou, ainda, que Fernando saiu “dirigindo de boa, devagar”. Porém, em um determinado momento, ele “acelerou e o perdeu de vista”. Logo depois, ela ligou para seu namorado e já soube que eles tinham sofrido um acidente. Ela seguiu ao local e “viu Fernando saindo do veículo e sentando no chão em estado de choque”.