Homem que teve o pênis decepado diz que perdoa a mulher e quer reatar relacionamento

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, teve o pênis decepado pela mulher, a cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, que havia descoberto o relacionamento do companheiro com sua sobrinha de 15 anos e decidiu se vingar, em Atibaia, interior de São Paulo. As informações são do O Globo.

Naquele dia fatídico, preparou o jantar, comprou uma lingerie e preparou o quarto para uma noite de amor. Enquanto o noive a esperava na cama, entrou no quarto, apagou a luz e tomou o cuidado de prender um elástico no pênis do rapaz, alegando que melhoraria a qualidade do sexo, para em seguida cortar seu pênis com uma navalha.

O sadismo da vingança não terminou por aí, ela ainda tirou fotos do membro do rapaz em suas mãos e mandou para o grupo da família no WhatsApp e jogou em seguida o órgão do rapaz na privada e deu descarga. Na delegacia, ela disse que fez isso para garantir que não teria como fazer implante do pênis novamente. Para dificultar o socorro, ela ainda jogou pela janela as chaves do carro, obrigando o Gilberto a seguir andando até o pronto-socorro local.

Passados três meses do incidente, Gilberto entrou em contato com Daiane por carta (ela está presa na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu) e recebeu uma resposta na qual ela dizia ter muita vergonha do que havia feito, conta detalhes de sua vida na cadeia e diz que sente muita saudade de Gilberto, perguntando se ele voltaria com ela.

E para espanto dos familiares, ele disse que sim, que a perdoou e está disposto a reconciliar, diz que vai visitá-la na cadeia e que também vai pagar um advogado para defendê-la. “Daiane é uma mulher maravilhosa, amorosa, que me ama. Ela não merecia ser traída dessa forma. Foi exposta para todo país”, disse. “Não me importo com o que os outros pensam. O que realmente importa é o que sinto por ela.”