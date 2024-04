Dragon Ball Z: futuro apocalíptico de Trunks foi culpa de Kamisama

Uma das histórias mais comoventes do universo de Dragon Ball Z surge do futuro apocalíptico de Trunks. O filho de Vegeta, que vive em uma linha do tempo diferente da que conhecemos, tem que sobreviver como um guerreiro solitário enfrentando cada ameaça sem a ajuda de ninguém, pois o resto dos membros da Família Z estão mortos.

Esta tragédia poderia ter sido evitada? Sim, e esta é a evidência que demonstra que houve um culpado no desenvolvimento desta realidade: Kamisama. O Deus da Terra tinha a solução em suas mãos e simplesmente optou por não fazer nada, de acordo com a teoria de Ronny Pérez, um usuário de X que é tão fã de Dragon Ball quanto nós.

A foto de perfil dele é o kanji do Mestre Kame, uma das provas de que o Ronny sabe do que está falando. Vamos ver então o que este seguidor diz em sua teoria sobre como poderia ter sido evitado o futuro apocalíptico de Trunks, com uma simples ação.

Assim foi possível evitar o futuro apocalíptico de Trunks

Os androides do Dr. Gero (17 e 18) apareceram para trazer uma era de terror à Terra, logo após a morte natural de Goku. O resto dos Guerreiros Z começou a lutar e "Vegeta, presumivelmente, é o primeiro a cair", conta Ronny. Kami-sama, como todos nós sabemos, é capaz de conhecer o poder daqueles que lutam na Terra.

Então, como o Deus de nosso planeta, ele percebeu que não havia chance alguma de vencer esses androides. "Kami podia se comunicar telepaticamente com Piccolo. Ele poderia tê-lo avisado para fugir junto com Gohan", explica o fã de Dragon Ball em sua teoria.

"Piccolo, ao chegar ao Templo Sagrado com Gohan, procediam para a segunda parte do plano. A Sala do Tempo", acrescenta o especialista no assunto.

Ele afirma que não importava se o resto dos Guerreiros Z caíssem em batalha, desde que Piccolo continuasse vivo, as Esferas do Dragão estariam disponíveis em algum momento para serem usadas. Após o treinamento na Sala do Tempo, um poderoso Gohan preparado por Piccolo teria sido invencível contra os androides.

Inclusive, Ronny levanta a possibilidade de Uranai Baba trazer Vegeta por um dia, para que o príncipe ajude na batalha ou no treinamento de Gohan. Afinal, o restante dos personagens são trazidos de volta à vida, com exceção de Goku que morreu de causas naturais, e tudo volta ao normal.

"Consequências? Goten e Marron não existem", mas o drama de Trunks do Futuro poderia ter sido evitado.