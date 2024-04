Após ser roubado na saída do Maracanã, jogador do Flamengo recupera medalha e carro: “Livramento”

Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi roubado logo após sair do Maracanã, mas disse que recuperou carro e medalha (Reprodução/Instagram)

O meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi assaltado logo depois de sair do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite de domingo (7), após a conquista do título do Campeonato Carioca. Os criminosos, armados com fuzis, levaram o carro, celular, roupas e até a medalha que o jogador tinha acabado de ganhar.

“Quem tiver algum contato aí, saber quem foi. Só preciso dos meus pertences. Eu sei que bem material a gente ganha, mas foi tudo com muito suor, muito trabalho. Tinha um monte de roupa, minhas coisas, minha medalha. A gente tinha acabado de ser campeão e me pararam ali”, escreveu Matheus no seu perfil do Instagram.

Já na madrugada desta segunda-feira (8), ele fez uma nova postagem dizendo que recuperou todos os itens e que todos os familiares que estavam com ele estão bem. “Obrigada por toda preocupação e ajuda. Agradecer pelo livramento e seguir”, escreveu o jogador.

O assalto aconteceu quando o atleta passava de carro perto do Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os pertences dele foram recuperados perto da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.

A Polícia Civil investiga o caso, mas não deu detalhes sobre os suspeitos e se algum deles chegou a ser preso.

O assalto ocorreu poucas horas depois que o Flamengo levou o título do Campeonato Carioca, após vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O Rubro-Negro já tinha vencido a partida de ida por 3 a 0.