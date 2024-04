Abuso e maus-tratos: donos de cães que atacaram Roseana Murray têm prisão preventiva decretada

Escritora e poetisa Roseana Murray teve braço e orelha amputados após ataque de pitbulls, no RJ (Reprodução/Instagram/Corpo de Bombeiros)

Os donos dos três cachorros da raça pitbull que atacaram a escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, foram presos em flagrante e, no domingo (7), tiveram as prisões convertidas em preventiva. Eles vão responder por abuso e maus-tratos de animais.

Estão presos Ana Beatriz da Conceição Dantas, Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos e Davidson Ribeiro dos Santos. Além da questão com os pitbulls, esse último ainda será investigado por guardar em casa uma motocicleta roubada.

Durante a audiência de custódia, testemunhas contaram que os pitbulls costumavam “avançar nas pessoas na rua” e que frequentemente “saiam de casa sem vigilância”. Um dos vizinhos relatou que já tinha pedido aos tutores dos animais que aumentasse o muro do terreno e mantivesse o portão fechado, mas nada foi feito.

Uma veterinária que atendeu os animais logo após o ataque confirmou que eles não usavam focinheira e, apesar de não acompanhar os cães rotineiramente, “pode afirmar que o contexto no qual os animais estão inseridos contribui significativamente para elevar seus níveis de agressividade.”

Com isso, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu converter a prisão em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.

A defesa do trio não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Já os animais foram levados para um lar temporário.

Escritora perdeu braço e orelha

Roseana Murray foi atacada pelos três pitbulls enquanto fazia uma caminhada no bairro Gravata, em Saquarema, na manhã da última sexta-feira (5). A vítima foi arrastada pelos animais por pelo menos 5 metros e sofreu vários ferimentos na cabeça e nos braços.

A vítima foi socorrida em estado grave por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde passou por cirurgia e precisou amputar o braço direito e uma das orelhas.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), agora o quadro de saúde dela é considerado estável e respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, não há previsão de alta do hospital.

Amiga de Roseana, a comerciante Sandra Noleto contou ao site G1, logo após o ataque, que a escritora gosta de caminhar todos os dias bem cedo. Naquela manhã, como de costume, ela estava andando quando foi atacada.

“Eu fui acordada pelos gritos de uma vizinha pedindo ajuda, porque a Roseane estava sendo atacada pelos cachorros. Eram três animais de uma casa que foi invadida há algum tempo. Quando eu vi, eles tinham arrastado ela e estavam comendo o braço dela”, contou Sandra.

A mulher diz que os mesmos cachorros já tinham atacado outras pessoas na região. “Não é a primeira vez que isso acontece. Outros vizinhos já fizeram registros de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua”, ressaltou a amiga.

Quem é Roseana Murray?

Roseana Murray nasceu em 1950, no Rio de Janeiro, e já escreveu cerca de 100 livros. Ao logo da carreira, ela recebeu prêmios como o da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA) e da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Além disso, em 2002, ganhou, ao lado do ilustrador Roger Melo, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil pelo livro “Jardins”. A obra traz quinze pequenos poemas que representam os mais diversos jardins.