3 rituais para aproveitar o eclipse solar de 8 de abril: atraem prosperidade e boa sorte

Os eventos astronômicos são oportunidades únicas para realizar rituais. Acredita-se que a poderosa energia desses fenômenos no espaço exterior ajuda na eficácia dos mesmos.

Por isso, durante o eclipse solar de segunda-feira, 8 de abril, muitas pessoas ao redor do mundo aproveitarão para realizar rituais que lhes permitam obter o máximo benefício deste importante evento.

Os rituais perfeitos para fazer durante o eclipse solar de 8 de abril

Um eclipse solar ocorre quando a Lua cobre completamente o Sol e impede que sua luz chegue à Terra. Devido ao fato de o astro ser uma fonte de energia, é considerado um período ideal para práticas espirituais.

Recomendados

Portanto, se quiser atrair sorte e prosperidade com um ritual durante o primeiro eclipse solar de 2024, continue lendo para conhecer 3 maneiras de aproveitar a força do evento, de acordo com Gestión.

Ritual #1

O primeiro ritual que você pode praticar é um banho purificador com quartzo e sal. Se quiser fazê-lo, encha sua banheira com água morna e adicione um pouco de sal marinho ou sal rosa.

Depois de estar pronta, entre na água e comece a tomar banho. Enquanto faz isso, imagine-se se libertando de energias negativas ou bloqueios. Ao mesmo tempo, use cristais de quartzo para potencializar a energia e purificar sua aura.

Coloque os cristais na água ou segure-os em suas mãos enquanto medita sobre seu propósito de se libertar e se renovar durante o poderoso fenômeno astronômico que será visto na América do Norte.

Ritual #2

O segundo ritual que você pode fazer é um banho de canela. Para prepará-lo, encha uma panela de água e adicione uma colher de sopa de canela em pó. Depois, deixe ferver no fogão.

Você também pode adicionar outras ervas aromáticas à preparação, como alecrim ou lavanda. Depois de ferver, desligue o fogo e deixa arrefecer. Assim que estiver fria, pode usá-la para tomar banho.

Apenas precisa verter a água preparada sobre o seu corpo como num banho comum. A prática irá ajudar a reavivar a sua energia e deixar você mais forte do que nunca para o resto da temporada.

Ritual #3

O terceiro ritual que você pode fazer é com cristais. O primeiro passo é colocar os cristais que você tiver ao ar livre durante o eclipse solar para que absorvam a energia lunar e solar misturada.

Uma coisa que você pode fazer é montar um altar onde possa colocá-los para que recebam a luz direta do eclipse. Enquanto estão se carregando, imagine a energia do fenômeno enchendo-os de poder.

Assim que o eclipse terminar e você concluir seu poderoso ritual, pegue seus cristais e guarde-os. De agora em diante, use-os para aumentar a força de qualquer prática espiritual que você queira realizar.