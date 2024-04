Dani Alves usa o Instagram pela primeira vez desde sua prisão para desmentir boatos

Cumprindo a sentença de quatro anos e meio em liberdade provisória, o jogador brasileiro Dani Alves fez uma postagem no Instagram, a primeira desde que foi preso pelo estupro de uma jovem, em janeiro de 2023, mas ao contrário do que muitos pensam não mostrou fotos particulares ou escreveu mensagens espirituosas sobre a vida.

Dani usou o Instagram para desmentir boatos de que teria concedido uma entrevista exclusiva para um canal de Barcelona. O jogador foi o mais direto possível e usou uma imagem de fundo esfumaçado para dirigir-se a seus seguidores e a imprensa espanhola de uma forma geral. “Não é verdade que concedi entrevista a nenhum meio de comunicação, nem a concederei até que o processo judicial seja resolvido”. A mensagem veio com os comentários desativados, deixando claro que ele não pretende polemizar com ninguém sobre o assunto.

DINHEIRO PARA FIANÇA

Desde que saiu da cadeia, uma pergunta que atormenta os meios e comunicação é de onde veio o dinheiro usado para pagar a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e um dos rumores foi exatamente que uma revista brasileira teria pago a quantia ao jogador em troca de uma entrevista exclusiva.

Especulou-se também que outros jogadores, como Neymar e Memphis Depay estariam envolvidos na ajuda para tirar o jogador da cadeia, mas os dois negaram terem pago a fiança do jogador. Por enquanto, a real fonte dos milhões que garantiram a saída de Dani da penitenciária de Brians 2, em Barcelona, continua um mistério.

TRIBUNAL ÀS SEXTAS-FEIRAS

Por enquanto, todas as sextas-feiras Dani Alves é obrigado a comparecer ao Tribunal de Barcelona como parte do acordo da liberdade provisória, e as poucas fotos dele que circulam das redes é deste momento no qual ele entra no prédio do Tribunal acompanhado de sua advogada.