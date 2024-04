Apostadores de Curitiba e do litoral de SP vão dividir o prêmio da Lotofácil deste sábado

Duas apostas foram as grandes vencedoras do sorteio do concurso 3072 da Lotofácil neste sábado e cada uma delas vai embolsar um prêmio de R$ 816.208,38.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Curitiba, no Paraná, e São Vicente, no litoral de São Paulo.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25

Nas outras faixas de premiação, 245 apostas acertaram 14 números e cada uma levou R$ 1.995,80; já entre as apostas que acertaram 13 pontos, 8.212 ganharam R$ 30.

Recomendados

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira e promete pagar um prêmio de R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar todas as dezenas sorteadas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Lotofácil é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhada em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Quina continua sem ganhadores

O sorteio deste sábado da Quina mais uma vez acabou sem que nenhum apostador levasse o prêmio principal, que acumulou e vai retornar nesta segunda-feira valendo R$ 16,5 milhões e será pago a quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina deste sábado:

24, 25, 35, 44, 73