Polícia faz novo pedido de prisão preventiva contra jovem da Porsche que matou motorista de aplicativo; promotoria quer fiança de R$ 500 mil

A Polícia Civil encaminhou à Justiça de São Paulo um novo pedido de prisão preventiva contra o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia a Porsche que bateu no carro do motorista de aplicativo Ornaldo Viana na avenida Salim Farah Maluf, no último sábado, causando sua morte.

“[Fernando] praticou crime de extrema gravidade ocorrendo a morte e lesão das vítimas, fugindo do local dos fatos e, segundo testemunhas, estaria visivelmente embriagado, e ainda, já teve sua carteira de habilitação suspensa por desrespeito às normas de trânsito, podendo vir a praticar novamente outro delito de trânsito de forma abrupta”, disse o delegado Nelson Vinicius Alves. De acordo com o delegado, há ainda o risco do réu, em liberdade, ameaçar e subornar testemunhas para que prestem depoimento a seu favor e até forjar provas.

Promotoria quer fiança milionária

O pedido teve o apoio do Ministério Público, que já emitiu parecer favorável e pediu para a Justiça uma fiança mínima de R$ 500 mil, em função da alta capacidade financeira do investigado. A promotoria também quer a apreensão do passaporte dele e a suspensão de sua carteira de habilitação.

Segundo a promotoria, “há indícios claros de que [Fernando] não só dirigiu em alta velocidade, mas teve atitude totalmente descompromissada com a vida própria, do amigo e de terceiros, colocando toda a sociedade em risco ao dirigir em péssimas condições e em alta velocidade com um carro de tamanha potência, mesmo após já ter sido punido administrativamente com a suspensão da CNH.”

“[O investigado] não só assumiu risco de matar, como efetivamente causou a morte de alguém na direção do veículo automotor e deixou outra internada com complicações sérias”, declarou a promotora Monique Ratton em seu parecer.