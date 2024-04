Lotofácil tem 18 ganhadores, nove no estado de São Paulo

Dezoito apostadores vão dividir o prêmio sorteado nesta sexta-feira pela Lotofácil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e cada ganhador vai levar para casa R$ 74.977,14.

Os números sorteados nesta sexta foram:

01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Deste festival de ganhadores, nove são do estado de São Paulo. São dois da Capital, de Bragança Paulista, Caçapava, Campinas, Guarujá, Ribeirão Branco, Itapecerica da Serra e Ribeirão Preto.

De outros estados, houve ganhadores em Salvador, na Bahia, Goianésia, em Goiás, Belo Oriente, Caratinga, Três Corações e Nioaque, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Joinville, em Santa Catarina.

Sorteio deste sábado

No sorteio deste sábado, a Lotofácil vai pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa.

Para concorrer a esse prêmio, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina acumulada paga R$ 15 milhões

A Quina acumulada vai pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas no sorteio deste sábado um prêmio de R$ 15 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.