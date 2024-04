Apostou na Mega-Sena? Veja os números sorteados neste sábado

A Mega-Sena está com prêmio acumulado e promete pagar neste sábado ao apostador que acertar as seis dezenas da sorte o valor de R$ 17,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Mega-Sena deste sábado:

12, 22, 23, 24, 47, 53

Sorteio de quinta-feira

Na quinta-feira, ninguém levou o prêmio principal da loteria, mas cento e vinte e seis apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 17.344,12; na faixa dos quatro acertos, 5.990 apostas ganharam R$ 521,19.

Recomendados

Mais Milionária pode pagar R$ 165 milhões

A Mais Milionária continua com seus prêmios multimilionários e o apostador deste sábado que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte pode embolsar nada menos do que R$ 165 milhões.

Veja as dezenas sorteadas para a Mais Milionária:

15, 18, 20, 21, 22, 37

Trevos da sorte: 3 e 5