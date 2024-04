Preso por estupro, Robinho dribla e dá pedalada no campinho do presídio

Ainda se adaptado ao dia-a-dia da carceragem, o ex-jogador Robinho teve sua estreia no campinho de terra no presídio da Penitenciária de Tremembé, com direito a drible, fitinhas e pedaladas, para delírio dos detentos e os agentes penitenciários que pararam para ver a estreia no atleta no time dos presos.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Robinho foi abordado pelos detentos logo quer chegou para saber o número de sua chuteira e avisado que ele tinha uma camisa separada para o próximo jogo do presídio.

Apesar de ser uma celebridade, conta o jornal, o jogador não foi poupado das entradas duras dos adversários. “Faz parte do jogo!”, afirmaram os presos que assistiam ao jogo, segundo o jornal.

Há pouco menos de duas semanas na cadeia, e com uma pena total de nove anos para cumprir, Robinho divide a cela com mais um preso e faz suas refeições com os demais detentos diariamente. No próximo domingo, deve receber sua primeira visita desde que foi preso, de sua esposa e filhos, quando poderá ter acesso a comida de fora da cadeia e alguns itens pessoais, previamente aprovados pelos agentes carcereiros.

AMIGO DIZ QUE NÃO HOUVE ESTUPRO

Um dos amigos que participou do estupro da jovem albanesa na boate italiana, em 2013, falou pela primeira vez com a imprensa desde a acusação. Clayton Florência dos Santos, conhecido pelos amigos como Claytinho, afirmou que o que ocorreu naquela data fatídica foi uma orgia “com a consciência de todo mundo”, e não um estupro.

“Estuprador tem que morrer na cadeia. Estuprador tem que morrer. Mas o Robinho não estuprou ninguém. Os amigos do Robinho não estupraram ninguém”, disse Claytinho.